Garfagnana : gallicano



Muore nell'incendio scoppiato nella sua abitazione

venerdì, 30 ottobre 2020, 22:36

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, a Gallicano, dove una donna di 94 anni, Ida Martinelli, ha perso la vita a seguito di un incendio sviluppatosi nella cucina della sua abitazione in via 1 maggio.



Sul posto sono intervenuti per i rilievi una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri e il comandante della stazione di Gallicano. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la donna sia deceduta per arresto cardiaco conseguente un forte stress choc-emotivo avvertito per l'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.



Inutili i tentativi del 118. Le fiamme hanno interessato due pensili della cucina e il tubo del gas del piano di cottura. Non ci sono danni ingenti e la casa è agibile.