Garfagnana : san romano in garfagnana



Muore sotto un trattore

sabato, 10 ottobre 2020, 17:26

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 16.45, a San Romano in Garfagnana. Un uomo di 83 anni, Lorenzo Redenti, titolare dell'omonima azienda agricola, è deceduto sotto un trattore in località Fontanaccio.



Da una prima, e sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare che l'uomo stesse facendo qualche opera di manutenzione nel piazzale davanti all'azienda, su un terreno leggermente scosceso, quando, una volta sceso dal trattore, quest'ultimo, sfrenato, lo ha travolto.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza con medico di Piazza al Serchio, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti inoltre i vigili del fuoco, che si sono occupati anche di rimuovere il mezzo, ed i carabinieri per i rilievi.



La salma è stata trasferita all'obitorio di Castelnuovo.