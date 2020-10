Nuovo orario per l'ufficio di accoglienza turistica

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:00

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 23 ottobre indetto dall’Associazione Sindacale Cub e rivolto a tutti i profili di comparto e dirigenza

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 ottobre, sono 175. In Valle del Serchio sono in tutto 19 i casi: Barga 6, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 3, Villa Collemandina 3; Pescaglia 1

giovedì, 15 ottobre 2020, 17:52

A dirlo, relativamente al problema degli assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:39

In Toscana sono 20.262 i casi di positività al Coronavirus, 581 in più rispetto a ieri (509 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:22

Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:59

Questo è quanto ha chiesto il presidente della Provincia, Luca Menesini, nella lettera al presidente della Regione, Eugenio Giani, scritta proprio per illustrare la situazione del trasporto pubblico in provincia di Lucca