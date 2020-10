Garfagnana



Operaio morto in cava, otto ore di lutto nel lapideo

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:53

La segreteria della Feneal Uil alta Toscana (Lucca e Massa Carrara) esprime profondo cordoglio per la tragedia avvenuta oggi nella cava Borra Larga, nel bacino marmifero del Corchia nel comune di Stazzema. Nell'incidente ha perso la vita un operaio, Andrea Figaia, originario di Avenza, di 59 anni.



"Ci stringiamo al dolore della famiglia. Una perdita che colpisce tutta la comunità" sottolinea la segreteria Feneal Uil che comunica che per la giornata di domani, 29 ottobre, sono state dichiarate otto ore di lutto per tutto il comparto lapideo delle province di Lucca e Massa Carrara.