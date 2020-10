Osservatorio turistico della Valle del Serchio: si forma la consulta

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 29 ottobre 2020, 14:46

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 1, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 3, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 6, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, San Romano in Garfagnana 2, Vagli 1, Villa Collemandina 1

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:55

Alcuni cambiamenti relativi tra i medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni. In particolare: nell'ambito territoriale Valle del Serchio termina il rapporto convenzionale con il dottor Giuseppe Giannotti a partire dal 31 ottobre

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:43

Il consigliere comunale di Seravezza, Riccardo Cavirani è il nuovo commissario provinciale della Lega a Lucca, subentrando quindi ad Andrea Recaldin che si era recentemente dimesso

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:35

Sono il presidente Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti ed il responsabile Claudio Del Sarto ad interpretare le legittime proteste del settore ambulante legato alla fiere alla luce dell’ultimo Dpcm, che ha cancellato tutte le manifestazioni, e del conseguente Decreto Ristori che non lo ha incluso

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:11

In Toscana sono 38.958 i casi di positività al Coronavirus, 1.966 in più rispetto a ieri (1.647 identificati in corso di tracciamento e 319 da attività di screening). I nuovi casi sono il 5,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 29 ottobre 2020, 08:52

Dopo l’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio nella cava di Borra Larga, sulle Alpi Apuane, è il sindacato Filca Cisl Toscana Lucca e Massa Carrara a prendere la parola