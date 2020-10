Garfagnana



Paolo Fantozzi e il suo libro per i "Giovedì al Museo"

venerdì, 9 ottobre 2020, 08:55

Viene riproposta nel mese di ottobre la nuova formula dei Giovedì al Museo, fruibili anche da casa in modalità online: organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, gli eventi possono essere seguiti dal pubblico sia recandosi presso la sede di via Comunale 2 a San Michele di Piazza al Serchio (prenotazione obbligatoria al 351 9527312), sia online (compilare il modulo al link: bit.ly/ottobremuseo per ricevere la password necessaria al collegamento). Primo appuntamento giovedì 15 ottobre alle ore 21 con Paolo Fantozzi e il suo “ Storie e leggende delle Alpi Apuane”, Apice Libri, Firenze, 2020. Questa nuova edizione, dopo più di quindici anni dalla prima, propone un lavoro completamente riveduto, ampliato ed aggiornato, con nuove integrazioni alle note e corredato da acquerelli realizzati dallo stesso autore. Il testo si presenta come una raccolta completa ed esauriente dell’insieme delle leggende popolari e delle numerose testimonianze orali che Fantozzi ha raccolto in molti anni di ricerca sul campo dalla viva voce degli abitanti dell’area apuana.

Paolo Fantozzi è insegnante di lingua e letteratura inglese al Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca e si occupa di letteratura inglese e americana, di didattica della lingua inglese, di folklore, di storia locale e pittura ad acquerello. Ha pubblicato nel 1994 Paure e Spaure, le leggende della provincia di Lucca, nel 1999 Le leggende delle Alpi Apuane (ed. Le Lettere, Firenze), nel 2000 la raccolta di racconti Le Voci della Memoria, nel 2001 Storie e leggende della montagna lucchese (ed Le Lettere, Firenze), nel 2003 Storie e leggende delle colline lucchesi (ed Le Lettere, Firenze), nel 2005 Storie e leggende della Versilia (ed Le Lettere, Firenze), nel 2007 Storie e leggende lungo il Serchio (ed Le Lettere, Firenze). Nel 2013 è uscito il volume Racconti e Tradizioni Popolari delle Alpi Apuane (Le Lettere, Firenze). Nel 2016 ha pubblicato Rupi e boschi incantati – Le fiabe delle Alpi Apuane (Apice editore 2016). Ha inoltre curato l’antologia di racconti di scrittrici inglesi e americane Short Stories by Women Writers (ed. Loescher Torino 2007). Il suo ultimo lavoro uscito nel 2018 è Storie e Leggende dei Monti Pisani (Apice editore, 2018).

Prossimi appuntamenti:

22 ottobre ore 21

Ivo Poli – “La castagna motore dello sviluppo locale. Le novità dall’Italia: e la Garfagnana?”

29 ottobre ore 21

Il Museo racconta storie – “La castagna nell’immaginario popolare: leggende, miti, credenze”