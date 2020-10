Garfagnana



Per le piscine il lockdown è già cominciato

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:03

di simone pierotti

Dopo l’ultimo dpcm siamo tornati al periodo in cui l’unico sport consentito sembra essere la corsa, ovviamente in solitaria. Tempi duri per gli sport di contatto e quelli al “chiuso”: a pagare a caro prezzo sono state ovviamente, dopo le palestre, le piscine, chiuse dal 25 ottobre. Uno stop provvisorio che, alla luce degli ultimi numeri, non può che prolungarsi. Un 2020 decisamente da dimenticare per il settore.

A Castelnuovo di Garfagnana la stagione estiva aveva permesso alla piscina comunale, gestita dall’A.S.D. Garfagnana Nuoto con grande passione e sacrifici, di ripartire. I numeri, ovviamente, non erano stati quelli delle stagioni passate ma permettevano di sopravvivere. “Con il periodo autunnale – invernale – commenta il presidente Andrea Pucci, l’attività si svolge nella struttura coperta, noi avevamo tutte le attività attive, con la squadra del nuoto, i corsi privati e i clienti saltuari. Purtroppo la situazione complessiva che non dava segnali confortanti e la paura generale non hanno avvicinato molte persone e il calo rispetto all’anno scorso era di circa il 50%, però ci bastava. Adesso abbiamo dovuto chiudere, gli stessi ragazzi che partecipano alle gare sono fermi. Ci dispiace non poter mantenere un servizio per la comunità”.

Vi attendete un aiuto da parte dello Stato? “E’ uscito un nuovo decreto, possiamo accedere al contributo a fondo perduto e i vari collaboratori avranno il bonus, è già qualcosa”.

“Non è un buon giorno” ha esordito così, sulla pagina social della piscina comunale di Gallicano, il gestore Ferruccio Bertoli. “Lunedì abbiamo dovuto interrompere tutta la nostra attività – ci spiega Bertoli – sia quella della squadra agonistica che quella della gente comune che quella della Scuola Media, dato che il nostro era l’unico spazio in sicurezza per motivi di dimensioni. In questi mesi ci eravamo adeguati a tutte le disposizioni e avevamo adottato un protocollo molto rigido. Non era certamente l’attività a regime degli anni passati ma almeno riuscivamo a coprire parte delle spese. Oggi siamo chiusi ma le bollette arrivano ugualmente!”.

A livello di aiuti dallo Stato, a che punto siamo? “A tal proposito, la Regione ci ha recentemente assegnato un contributo di 4mila euro per la ripartenza, siamo grati di ciò ma ovviamente non basta. E’ in situazione come quella attuale che ci rendiamo conto di quanto vasto sia il tessuto delle associazioni sportive dilettantistiche, dato che la Regione ha diviso i contributi su una platea d quasi 1000 associazioni, e non sono sicuramente tutte!”.