Garfagnana



Poco personale e turni da 24 ore in ospedale, dichiarato lo stato di agitazione

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:47

È preoccupante la situazione all'interno dei laboratori di analisi della microbiologia, chimica clinica e dei centri trasfusionale operanti su Lucca, la Valle del Serchio e in Versilia a causa della mancanza di personale.



A denunciarlo Cgil, Fp e Fpl: "In questo modo si mette a rischio la qualità delle prestazioni, la continuità di erogazione del servizio e anche la salute psicofisica di lavoratori presenti - spiegano - Non è la prima volta che ci appelliamo per denunciare questa situazione, ma non si è mai risolto niente e oggi la mole di lavoro è diventata insostenibile e se prendiamo in considerazione anche l'emergenza Covid-19 che si sta ripresentando non riusciranno più a essere garantiti i servizi".



Il sistema è in ginocchio e non resta che dichiarare lo stato di agitazione: "Non abbiamo altra scelta - concludono insieme ai segretari provinciali delle OO.SS. - Il numero dei tecnici addetti ai tamponi è inadeguato, vengono richiesti turni di 24 ore ed è solo l'inizio. Chiediamo dunque di avviare la procedura obbligatoria per il raffreddamento dei conflitti al fine di esperire un tentativo di conciliazione".