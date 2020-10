Garfagnana



Rinnovo consiglio Ordine dei Medici: Umberto Quiriconi confermato presidente

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:48

Nel week-end del 10-12 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Lucca:



In una intensa tre giorni gli oltre 2 mila medici iscritti all’Ordine dei Medici di Lucca hanno eletto i loro 15 rappresentanti per prossimo quadriennio 2021-2024 che sono risultati essere i medici:



Adami Maria Stella, Banti Piera, Boni Andrea, Foto Melchiorre, Furfaro Ilaria Francesca, Lunardi Maurizio, Lunardini Luca, Martinelli Gilberto, Mencacci Lorenzo, Menchetti Guglielmo, Rinaldi Guidantonio, Squillace Alessandro, Tenucci Miria, Volpe Cosma e i versiliesi Luca Lunardini e Alessandro Squillace.



A guidare il consiglio è stato confermato presidente l’uscente Umberto Quiriconi.



Nella stessa occasione sono anche stati eletti per la “Commissione Odontoiatri”: Biagioni Alessandro, Carrara Chiara, Deri Alessandra, Fagnani Massimo e Nardi Luigi Vasco.



Eletti infine per il “Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti” i medici: Allegrini Aldo, Lucchesi Ferruccio e Fagnani Stefano come supplente.



Importanti compiti istituzionali dell’Ordine dei Medici sono il controllo dell’operato dei suoi associati, vigilando sul decoro degli iscritti (professionale ed extra professionale), promuovendo iniziative per l'aggiornamento professionale, esercitando potere disciplinare, e comminando nei casi di sua pertinenza le dovute sanzioni, intervenendo, infine, quando di sua competenza, nella controversie fra medici e assistiti. Si pone inoltre come interlocutore nei confronti delle varie Istituzioni collaborando con le autorità nel contrasto dei fenomeni del prestanomismo e dell’abusivismo.