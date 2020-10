Garfagnana



Soccorsi due giovani escursionisti sul Monte Corchia

mercoledì, 28 ottobre 2020, 09:31

La stazione di Querceta del Soccorso Alpino Toscano è stata allertata nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri per intervenire in aiuto di due escursionisti dispersi nel gruppo del Monte Corchia.



I due, una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 30 anni, che si trovavano nei pressi di Puntato in prossimità del rifugio Robbio, erano partiti da Isola Santa per effettuare un percorso ad anello. In considerazione anche del peggioramento delle condizioni meteo (nebbia) e dell’approssimarsi del buio, la coppia di escursionisti ha deciso saggiamente di fermarsi e di aspettare i soccorsi. Una squadra di tre tecnici li ha raggiunti percorrendo una strada dissestata che la pioggia aveva reso alquanto difficoltosa. Una volta accertate le buone condizioni di salute, in coordinamento con la centrale 118, sono stati accompagnati alla propria auto.



In caso di smarrimento del sentiero il Soccorso Alpino consiglia di non muoversi e di allertare i soccorsi, specialmente in situazioni di scarsa visibilità. È comunque buona norma avvertire preventivamente la destinazione che si intende raggiungere, in quanto potrebbe essere difficoltoso utilizzare i cellulari per comunicare. Specialmente in zone impervie come le Alpi Apuane finire fuori sentiero spesso si traduce in un inasprimento delle condizioni del terreno, dove il rischio di incorrere in infortuni aumenta sensibilmente.



Dunque ricordiamo:



- Informarsi preliminarmente anche sul web è sicuramente importante ma non basta: i sentieri possono mutare nel tempo a causa di agenti atmosferici o smottamenti.

- È bene chiedere alla sezione CAI competente o al personale dei rifugi lo stato di manutenzione del sentiero che intendiamo percorrere.

- Calcolare con precisione le ore di percorrenza: le ore di luce stanno diminuendo e occorre partire con anticipo.

- Portare con sé una mappa cartacea aggiornata dei sentieri.

- Scaricare la app GeoResq sul proprio smartphone

- È buona norma percorrere un nuovo tragitto assieme a persone che lo conoscono

- Usare il buonsenso consci del fatto che la montagna esige rispetto a qualunque livello