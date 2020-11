Garfagnana



Annarosa Bacci e i canti della Garfagnana per i “Giovedì al Museo”

sabato, 14 novembre 2020, 20:14

È in programma il 19 novembre alle ore 21, per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio, la presentazione del libro “Vi canto un fatto se lo permettete” di Annarosa Bacci, presente l’autrice. L’evento, in modalità solo online si può seguire compilando il modulo al link bit.ly/novembremuseo.

Il volume, edito dalla Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, con il contributo editoriale dell’Unione dei Comuni Garfagnana e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ripercorre e trasmette l’esperienza dell’autrice come insegnante nella scuola elementare agli inizi degli anni ’80, quando gli alunni e le loro famiglie cercarono i testimoni che ancora conservavano la memoria dei canti popolari locali. Guidata nella ricerca, condotta con alcune colleghe, dal Professor Gastone Venturelli, che ne ha approfondito la dimensione storica e culturale, Annarosa Bacci pubblica solo oggi questa ricca raccolta di canti e melodie, con dettagliate specifiche per ogni brano, al fine di preservarne la memoria e come esempio di lavoro di una scuola fortemente integrata con il territorio.

Annarosa Bacci, ha insegnato nella scuola elementare per 37 anni, la maggior parte dei quali a Gallicano. È stata per 14 anni Assessore alla scuola e alla cultura del Comune di Gallicano. Ha coordinato, all'interno del Circolo Culturale Gilberto Tognotti, la stesura e la pubblicazione di due libri: La S.I.P.E Nobel di Gallicano e La Cucirini Cantoni di Gallicano - Donne a lavoro all'inizio del 1900. Da molti anni è impegnata nell'organizzazione dei corsi dell'Unitre di Gallicano.

Prossimi appuntamenti:

26 novembre ore 21

Corrado Leoni – “Ma’ecchia. L’ape regina” Kimerik, Patti, 2016