Garfagnana



App "Immuni", un flop? La Valle divisa

martedì, 3 novembre 2020, 17:52

di viola pieroni

In questa seconda ondata sono tornati a galla i temi di cui tanto si discuteva qualche mese fa, dal lockdown alla contagiosità del virus e molto altro: su molte copertine negli ultimi giorni è nuovamente sotto i riflettori “Immuni”, l'applicazione non obbligatoria per il tracciamento dei casi di positività da Coronavirus in Italia (ve ne sono di omologhe in quasi tutti i paesi europei, e da pochi giorni hanno iniziato a “collaborare" tra loro). L’app, che funziona tramite Bluetooth, è stata progettata da Bending Spoons ed è disponibile per il download fin dal primo giugno su tutti i dispositivi mobili: ad oggi, più di 8 milioni di italiani l'hanno scaricata.

Tra chi crede che non tuteli la privacy e chi la reputa invece fondamentale per combattere il virus, sono molte le opinioni al riguardo: nella nostra zona, piuttosto isolata e con una densità di popolazione decisamente non paragonabile a quella di grandi metropoli come Milano o Torino (anche per quanto riguarda il numero di casi), il dibattito si fa ancora più aspro.

Intervistando un gruppo eterogeneo di persone è emerso che il numero di coloro che la hanno installata è pressoché pari a coloro che non l’hanno ritenuta essenziale: tra i motivi di questi ultimi, principalmente, come già detto, la poca utilità della app nella zona e i commenti negativi emersi da coloro che l'hanno scaricata, rilevando numerose imprecisioni e problematiche.

G. C., giovane di Barga, ha raccontato come sia lei che la sorella l'abbiano installata: “Mentre io non ho avuto contatti né sono stata in luoghi dove poi ci sono stati casi di coronavirus, mia sorella (vive a Bologna) è stata a cena in un ristorante dove la stessa sera c'era un positivo, ma sia lei che il suo fidanzato non hanno ricevuto notifica se non 12/13 giorni dopo. Penso che l'applicazione in sè non sia pensata male e, anzi, la renderei obbligatoria per un tracciamento più veloce e sicuro: in primis, però, cercherei di potenziarla affinché non si verifichi quanto successo a mia sorella”.

Anche Giada Roberta C. ci dice come l'abbia installata, ma spiega anche: “E' inutile se non viene usata da tutti, visto che ovviamente poi non segnala niente.”

“Io l'ho scaricata appena era disponibile per Android. Inizialmente era poco utile perché poco diffusa, ma il numero di interazione è aumentato notevolmente dopo metà settembre per via del crescere dei casi - ci racconta Lorenzo C., per poi aggiungere -. La trovo utile, ma sono ancora troppi pochi i download e, ora come ora, il virus inizia ad essere molto diffuso purtroppo. Obbligatoria? Forse... Però nessuno è tenuto ad avere uno smartphone (iOS o Android) con sé”.

Alessandro C. invece ci spiega come l'abbia scaricata relativamente da poco e non possa dare opinioni riguardo alla funzionalità in sé, sebbene le recensioni abbiano un giudizio unanime poco positivo. “Tutto sommato, l’app sembra facile da utilizzare. Resta da vedere se poi effettivamente, in caso di notificazione di un possibile contagio, sia facile capire come comportarsi.”

V. P., ragazzo di Castelnuovo, ci dice che sebbene possa essere utile nelle grandi realtà, ha deciso di non scaricarla: “La trovo relativamente inutile in un posto come Castelnuovo, soprattutto ora come ora”; e a lui fanno eco altri tre giovani tra gli intervistati.

Allo stesso modo Alessio P., appassionato di informatica, ci spiega più nel dettaglio: “I due principali problemi che la rendono inutile è che in primis funziona in base a quante persone l'hanno scaricata (ed attualmente sono troppo poche), l’altro fatto è che Immuni usa sia GPS che Bluetooth, che oltre a essere una cosa assolutamente poco precisa non è detto che rilevi un effettivo pericolo, perché l’app ti manda una notifica dove ti dice che ci potrebbe essere stato un possibile contagio, magari quando la persona in questione è passata dall’altra parte della strada. Il terzo punto è di carattere informatico: tutt’ora non è chiaro come vengono gestiti i dati e alla luce della situazione non si sa dove vanno a finire le Analytics, perché comunque chiedono molti permessi e come Pokémon Go richiedono GPS e Bluetooth costantemente accesi.”