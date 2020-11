Garfagnana



Apuana Lavorati Srl: un’eccellenza nella lavorazione del marmo

domenica, 29 novembre 2020, 18:16

A soli tre anni dall'inaugurazione della segheria a Isola di Roccalberti, frazione di Camporgiano, Apuana Lavorati srl è già un punto di eccellenza nella lavorazione del marmo. Questo piccolo impianto si è posto fin dalla nascita come una vera e propria sfida contro tutti e tutto in un territorio ostile, lontano dai contesti versiliesi e carrarini e con numerose difficoltà giornaliere da dover affrontare sia logistiche che organizzative. In questo i garfagnini hanno molto da insegnare, soprattutto nel trasformare i problemi in stimolo per un miglioramento continuo fino ad arrivare al top.

In questo impianto tutte le lavorazioni, coordinate e organizzate dal responsabile della Produzione Distefano Salvatore, sono eseguite sui materiali con una cura attenta, quasi maniacale tanto da essere paragonato ad una sala chirurgica per la sua pulizia e la sua precisione, ma altri non poteva essere considerato che qui si lavora in esclusiva il pregiato Calacatta Vagli® famoso in tutto il mondo.

Ed è per questo che in questo angolo di Garfagnana giungono blocchi da altri bacini, anche lontani, per essere trasformati in lastre di eccezionale fattura: Arabescato Corchia, Port S.Lorain, Nero Marquinia e molti altri. Apuana Lavorati srl è una società partecipata da Coop. Apuana Vagli Sopra con i soci Versilia Marmi srl e Turba Cava Romana srl, realtà imprenditoriali di riferimento nel settore apuo-versiliese.