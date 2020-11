Garfagnana



Celebrazioni (con limitazioni Covid) del 4 novembre in tutta la Valle del Serchio

mercoledì, 4 novembre 2020, 14:47

di simone pierotti

4 novembre, giorno di celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate anche nel nostro territorio dove non sono mancate le cerimonie, se pur in forme e modi limitati a causa delle restrizioni da covid-19. Non più le tradizionali celebrazioni con la partecipazione di popolazione, associazioni e scuola ma le autorità locali non hanno mancato di ricordare il valore di questa festa.

A Pescaglia, il sindaco Andrea Bonfanti, insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Piegaio, Francesco De Leo, e una piccola rappresentanza delle associazioni d’arma e combattentistiche, ha reso omaggio ai caduti del comune, pronunciando il loro nome nel silenzio della piazza.

Cerimonia di fronte al monumento ai caduti del territorio anche a Borgo a Mozzano alla presenza del sindaco Patrizio Andreuccetti, di diversi assessori e consiglieri comunali, del Comandante della Polizia Municipale, del Comandante di Stazione dei Carabinieri, del parroco Don Francesco Maccari e delle locali associazioni d’arma. “In un momento storico particolare – ha sottolineato il primo cittadino – ricordiamo coloro che hanno dato la propria vita per un futuro migliore. Oggi dobbiamo essere uniti per uscire da questa emergenza”.

Altre cerimonie si sono tenute a Gallicano, con il sindaco David Saisi, e a Castiglione di Garfagnana, con le autorità civili e militari del territorio e le associazioni combattentistiche. A Castelnuovo di Garfagnana la tradizionale cerimonia commemorativa dei Caduti in guerra si terrà domenica 8 novembre presso il monumento in piazza Vincenti.