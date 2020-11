Coronavirus, 19 casi in Valle del Serchio: otto a Castelnuovo

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 26 novembre 2020, 14:21

A lanciare l'allarme sono la Cia Toscana Nord e Confagricoltura Lucca, ambedue aderenti ad Agrinsieme, che evidenziano come, in un periodo cruciale come il Natale, il rischio dell'invenduto è decisamente molto alto

giovedì, 26 novembre 2020, 14:04

Sono 1.351 i positivi in più rispetto a ieri (779 identificati in corso di tracciamento e 572 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 99.327 unità. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 26 novembre 2020, 14:00

L'appello è del vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, del capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Nicola Buchignani, e del capogruppo in Consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini

giovedì, 26 novembre 2020, 10:24

È un garfagnino di nascita e per cultura il fondatore e CEO di Antherica Srl, fondata a Reggio Emilia, catalizzatrice delle esperienze maturate nella Londra delle DOTCOM di fine anni 90 e gestita con il senso pratico e la creatività comune a chi è nato tra Appennino e Alpi Apuane

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:47

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane a lucca. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 211% dei pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:13

Maria Grazia Forli, mamma di Vanessa Simonini, uccisa undici anni fa a Gallicano da un suo “amico”, non ha mai smesso di combattere, in tutte le sedi opportune, per portare avanti la battaglia contro ”La Violenza” che le donne subiscono quotidianamente