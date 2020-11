Coronavirus, 22 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 2 novembre 2020, 16:58

In Toscana sono 48.651 i casi di positività al Coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri (1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 da attività di screening). I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 2 novembre 2020, 15:14

In relazione alle nuove disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana ha ripreso in maniera continuativa i servizi fondamentali di presidio e assistenza del territorio in caso di emergenza

lunedì, 2 novembre 2020, 14:39

La lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi, con questo principio semplice, il presidente del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione verso tutti i cittadini

lunedì, 2 novembre 2020, 14:28

Si stanno discutendo in queste ore le ulteriori misure restrittive per contenere l'emergenza Covid-19 e dovrebbero entrare in vigore prima di mercoledì. Ha da poco parlato alla Camera il premier Giuseppe Conte e alle 18 sarà poi al Senato

domenica, 1 novembre 2020, 20:22

Ieri il gruppo "Lavoratori e disoccupati di Lucca e Provincia" era in Piazza Napoleone a Lucca per manifestare insieme a insegnanti, gestori di attività, lavoratori dello spettacolo, studenti e ad altre realtà sociali. Video

domenica, 1 novembre 2020, 14:58

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 2, Barga 1, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5, Gallicano 2, Piazza al Serchio 1