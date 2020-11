Coronavirus, 23 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 22 novembre 2020, 14:36

In Toscana sono 94.705 i casi di positività al Coronavirus, 1.929 in più rispetto a ieri (1.229 identificati in corso di tracciamento e 700 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 21 novembre 2020, 15:48

Nel dettaglio: Pescaglia 3, Bagni di Lucca 5, Barga 2, Camporgiano 3, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 3, Coreglia Antelminelli 3, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 1, Minucciano 4, Pieve Fosciana 2, San Romano Garfagnana 1, Sillano Giuncugnano 2, Villa Collemandina 1

sabato, 21 novembre 2020, 14:54

In Toscana sono 92.776 i casi di positività al Coronavirus, 1.892 in più rispetto a ieri (1.200 identificati in corso di tracciamento e 692 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 21 novembre 2020, 14:35

Prorogato fino alle ore 24 di oggi l'allerta di 'codice giallo' per vento attualmente in corso. La sala operativa unificata della protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale

sabato, 21 novembre 2020, 13:16

La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell'utero e al tumore dell'intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è fondamentale aderire alle campagne di screening che l'AUSL continua a condurre, in piena sicurezza, tra la popolazione che per età è più...

sabato, 21 novembre 2020, 11:20

L’edizione 2020 della Settimana si terrà dal 23 al 29 novembre per dare lancio alle iniziative e a percorsi di ricerca che si attueranno durante tutto l’anno scolastico e accademico 2021