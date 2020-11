Coronavirus, 29 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 8 novembre 2020, 18:00

La stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta oggi per soccorrere una signora di 65 anni scivolata nel vallone dell’inferno, in fase di discesa dalla Pania della Croce

domenica, 8 novembre 2020, 08:34

Non si ferma l’attività del Museo che presenta i suoi Giovedì al Museo in modalità solo online: in ottemperanza con il DPCM del 3 novembre infatti, per tutto il mese di novembre gli eventi saranno fruibili unicamente da casa compilando il modulo al link bit.ly/novembremuseo per ricevere la password necessaria al collegamento

domenica, 8 novembre 2020, 08:29

La proclamazione ufficiale non è ancora arrivata ma la notizia è certa: Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti d’America. Così anche i nostri politici e i nostri rappresentanti locali si sono lasciati andare a messaggi di felicitazione

sabato, 7 novembre 2020, 18:48

Questo pomeriggio la stazione di Querceta del Soccorso Alpino Toscano è intervenuta sul sentiero che da Isola Santa porta a Col di Favilla per soccorrere un uomo che ha riportato vari traumi a seguito di una caduta

sabato, 7 novembre 2020, 15:44

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Barga 4, Borgo a Mozzano 5, Camporgiano 5, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 6, Gallicano 3, Minucciano 1, Piazza al Serchio 2, San Romano in Garfagnana 3, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 1

sabato, 7 novembre 2020, 14:30

Sono 2.787 i nuovi casi di persone positive al coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore: 2.334 sono stati identificati in corso di tracciamento, altri 453 attraverso attività di screening