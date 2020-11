Coronavirus, 34 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

Sono 2.787 i nuovi casi di persone positive al coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore: 2.334 sono stati identificati in corso di tracciamento, altri 453 attraverso attività di screening

Ance Toscana Nord ha già denunciato, in più circostanze, le difficoltà che per le imprese edili rappresenta la chiusura, ancorché "ragionata", degli uffici pubblici a cui ogni giorno dobbiamo ricorrere per poter lavorare

Nel dettaglio: Pescaglia 3, Bagni di Lucca 8, Barga 15, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 1, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 5, Minucciano 1, Piazza al Serchio 2, Sillano Giuncugnano 1, Vagli Sotto 1, Villa Collemandina 1

In arrivo 200 mila euro, finanziato il progetto “e-Garf: e-government Garfagnana”. Prevista la realizzazione di una piattaforma unitaria per la gestione del governo del territorio, dell’edilizia e dei lavori pubblici

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica

Ci si può spostare nelle seconde case, ma lo potranno fare solo coloro che in Toscana hanno comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. A tutti gli altri non sarà consentito