Coronavirus, 39 casi in Valle del Serchio

domenica, 15 novembre 2020, 15:37

Sono le parole dell’onorevole Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia riguardo l’entrata della Toscana in zona rossa

domenica, 15 novembre 2020, 13:51

In Toscana sono 79.403 i casi di positività al Coronavirus, 2.653 in più rispetto a ieri (1.870 identificati in corso di tracciamento e 783 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 15 novembre 2020, 11:09

Con la Toscana in zona rossa rientra anche il blocco totale dei centri estetici per quindici giorni. Un settore che, nella sola provincia di Lucca, conta oltre 300 imprese per circa 900 addetti in totale

sabato, 14 novembre 2020, 20:14

È in programma il 19 novembre alle ore 21, per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio, la presentazione del libro “Vi canto un fatto se lo permettete” di Annarosa Bacci, presente l’autrice.

sabato, 14 novembre 2020, 16:28

Un appello per accogliere nuovi volontari ed una risposta davvero inaspettata. Sono stati addirittura quasi 400 in soli tre giorni coloro che hanno dato la loro disponibilità a diventare volontari delle Misericordie

sabato, 14 novembre 2020, 16:23

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi parla da vice-presidente della Commissione Sviluppo economico. "Sostenere le attività economiche affinché siano pronte ad intercettare la ripresa che verrà"