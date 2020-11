Coronavirus, 43 casi in Valle del Serchio: 10 a Barga

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 16 novembre 2020, 16:14

E’ entrato in servizio oggi il nuovo direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luca Lavazza, 56 anni, originario di Firenze e residente a Livorno, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola di Bologna. Succede a Lorenzo Roti, che dal 19 ottobre ha assunto lo stesso incarico in altra Azienda

lunedì, 16 novembre 2020, 15:42

Le parole del Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico GAIA S.p.A. in risposta alle richieste presentate dalle categorie economiche

lunedì, 16 novembre 2020, 15:09

Con 2.433 nuovi casi Covid registrati nell’ultimo bollettino quotidiano salgono a 53.851 i positivi in questo momento in Toscana al coronavirus, il 2,9 per cento in più rispetto a ieri

lunedì, 16 novembre 2020, 14:47

Il presidente della provincia, Luca Menesini, scrive al presidente della Regione, Eugenio Giani, per chiedere chiarimenti riguardo a uno dei temi più controversi del nuovo Dpcm, gli spostamenti in zona rossa

lunedì, 16 novembre 2020, 14:37

"Riaprire subito la caccia di selezione, altrimenti sarà un disastro annunciato per tutte le imprese agricole", è l'appello di Confagricoltura Toscana, per voce del suo presidente Marco Neri, contro la decisione del Governo di bloccare qualsiasi attività venatoria nelle regioni, come la Toscana, attualmente zone rosse

lunedì, 16 novembre 2020, 13:29

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per vento a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì, fino alla mezzanotte di domani, martedì 17 novembre, sulle pianure settentrionali della Toscana