Coronavirus, 50 casi oggi in Valle del Serchio: 15 a Barga

venerdì, 6 novembre 2020, 15:29

Ance Toscana Nord ha già denunciato, in più circostanze, le difficoltà che per le imprese edili rappresenta la chiusura, ancorché "ragionata", degli uffici pubblici a cui ogni giorno dobbiamo ricorrere per poter lavorare

venerdì, 6 novembre 2020, 14:53

In arrivo 200 mila euro, finanziato il progetto “e-Garf: e-government Garfagnana”. Prevista la realizzazione di una piattaforma unitaria per la gestione del governo del territorio, dell’edilizia e dei lavori pubblici

venerdì, 6 novembre 2020, 13:56

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica

venerdì, 6 novembre 2020, 13:47

Ci si può spostare nelle seconde case, ma lo potranno fare solo coloro che in Toscana hanno comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. A tutti gli altri non sarà consentito

venerdì, 6 novembre 2020, 13:09

Una nota dell'ISTAT del 3 dicembre 2019 ci fornisce dei dati molto interessanti: nel nostro Paese circa il 5,2% della popolazione soffre di gravi limitazioni, che impedisce loro di svolgere attività abituali, proprio a causa dei loro problemi di salute psico-fisica

venerdì, 6 novembre 2020, 13:02

Ci sarà tempo fino alla fine dell'anno per aderire al progetto didattico "Alla scoperta dell'acqua", l'iniziativa di educazione ambientale di GAIA destinata ai bambini delle scuole, soprattutto elementari, presenti sul territorio