Coronavirus, oggi 35 casi in Valle del Serchio

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:30

Importante intervento per ridurre il rischio idrogeologico del corso d’acqua, finanziati dal Ministero dell’ambiente per 840mila euro, che il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord prevede di ultimare a breve. Oltre al torrente si consolida anche il versante su cui corre la strada provinciale

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:29

In Toscana sono 69.920 i casi di positività al Coronavirus, 2.507 in più rispetto a ieri (2.036 identificati in corso di tracciamento e 471 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:41

E' stato pubblicato oggi – 11 novembre – l'avviso pubblico della Provincia di Lucca relativo alla selezione per due cantonieri da assumere a tempo pieno e indeterminato nell'ente di Palazzo Ducale

martedì, 10 novembre 2020, 16:20

"Ci siamo sempre stati e ci saremo sempre": questa è la promessa del Davy's Cafè di Camporgiano che, come molte altre attività, nonostante i diversi sforzi di questi ultimi mesi si trovano a dover abbassare la propria saracinesca al pubblico

martedì, 10 novembre 2020, 16:04

Oggi il bollettino giornaliero diramato dall'Asl sui nuovi casi di contagio da Coronavirus riporta tre soli casi in Valle del Serchio: Barga 1, Coreglia Antelminelli 1; Pescaglia 1

martedì, 10 novembre 2020, 15:47

In Toscana sono 67.413 i casi di positività al Coronavirus, 2.223 in più rispetto a ieri (1.746 identificati in corso di tracciamento e 477 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,4% in più rispetto al totale del giorno precedente