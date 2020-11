Coronavirus, solo nove casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 30 novembre 2020, 15:19

Il comune di San Romano in Garfagnana ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al contenimento dei danni economici subìti dalle attività -utenze non domestiche a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19

lunedì, 30 novembre 2020, 14:57

In Toscana sono 103.441 i casi di positività al Coronavirus, 893 in più rispetto a ieri (506 identificati in corso di tracciamento e 387 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente.

lunedì, 30 novembre 2020, 12:53

E' il contenuto della lettera che la segreteria della Uil Fpl di Lucca ha inviato alla direttrice generale Maria Letizia Casani e, a tutto lo staff direzionale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, a seguito del peggioramento della situazione dei contagi fra il personale infermieristico e sanitario in tutta l'area vasta

lunedì, 30 novembre 2020, 09:52

È stato revocato lo sciopero di venerdì 4 dicembre 2020 precedentemente indetto dal sindacato Fials e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest per tutti i profili del comparto

domenica, 29 novembre 2020, 18:16

A soli tre anni dall'inaugurazione della segheria a Isola di Roccalberti, frazione di Camporgiano, Apuana Lavorati srl è già un punto di eccellenza nella lavorazione del marmo

domenica, 29 novembre 2020, 15:13

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 5, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1