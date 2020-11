Garfagnana



Covid, gli imprenditori fanno rete: "Prodotti tipici garfagnini a domicilio"

domenica, 15 novembre 2020, 17:54

Consegna immediata nella zona con un piccolo contributo di 5 euro. Il circuito ‘Rete locale’ propone un servizio utile per i residenti nella zona che in questa fase d’emergenza rafforza anche l’economia attraverso le eccellenze locali.

Le eccellenze locali come la nuova farina di castagne, l’Acqua Azzurrina, gli insaccati, i prodotti caseari, il farro, mele, patate di monte, vari tipi di farine antiche, i legumi e molti prodotti locali, verranno consegnati a casa su richiesta tramite ‘Il circuito Vivi la Terra dove il Tempo non corre’ che rilancia questa particolare consegna per combattere la crisi innescata dal Coronavirus.

Carlo Coletti, titolare dell'azienda Bontà della Garfagnana, capofila della rete: “I prodotti verranno consegnati da aziende locali di trasporti, in questo modo cerchiamo di aiutare anche il quel settore che in questo periodo risente pesantemente degli effetti del coronavirus. Le consegne si effettueranno giornalmente con un contributo di 5 euro per il servizio di trasporto e saremo in grado di coprire tutta l'area della Garfagnana. Un servizio utile e veloce per chi non può muoversi da casa e che, in questa fase d’emergenza, rafforza anche l’economia attraverso le eccellenze locali. Compriamo i prodotti locali e in questo modo daremo nuovo slancio ai produttori del nostro territorio!"

Le eccellenze enogastronomiche tipiche, perfettamente idonee e con le carte in regola per stimolare i consumatori del territorio verranno consegnate a casa. Una quarantina di aziende del territorio impegnate in vari settori, per lo più del comparto agroalimentare, propongono con consegna a domicilio, il loro marchio di provenienza collettiva che veicola le eccellenze legate alla tradizione.



Le migliori risorse imprenditoriali presenti in Garfagnana consegneranno a domicilio la Fonte Azzurrina, i prodotti tipici della Garfagnana e, su richiesta, altri prodotti alimentari e di prima necessità.



Per chi è interessato può chiamare allo 0583 643205 oppure su facebook: Bontà della Garfagnana o via mail a bontadellagarfagnana@gmail.com