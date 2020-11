Garfagnana



Gaia, vicinanza alle categorie con il "Bonus Covid"

lunedì, 16 novembre 2020, 15:42

"Siamo pienamente consapevoli della situazione di grave emergenza sanitaria ed economica che attualmente affligge tutto il nostro territorio. Piccole e medie attività, famiglie, imprese: nessuno è escluso dalle conseguenze di una pandemia senza precedenti nella recente storia del nostro Paese. Per questo, già all'indomani della prima fase di emergenza, siamo stati tra i primi gestori ad adoperarci per studiare nuove forme di agevolazioni, che non sono state egualiate in altri territori, in sostegno a tutte le realtà presenti. Abbiamo investito circa un milione e mezzo in aiuti sotto forma di bonus Covid in bolletta, in gran parte indirizzati proprio alle attività commerciali sottoposte a chiusura dai Dpcm.

In tutto sono sono quasi 18.000 le utenze che hanno già ricevuto uno sconto in bolletta grazie questa nostra iniziativa, tra queste più di 17.000 sono attività commerciali: abbiamo scontato loro 6 mesi di quota fissa, e per i primi 3 mesi di grave emergenza non abbiamo fatturato i consumi presunti; il tutto senza pesare sulle bollette di nessuno perchè tali aiuti derivano da somme già presenti nel Bilancio della Società.

Esprimiamo la nostra solidarietà a balneari, albergatori e commercianti: abbiamo fatto e faremo quanto è nelle nostre possibilità per venire loro incontro, anche attraverso la concessione di rateizzazioni straordinarie, riservate a tutta la nostra utenza in questo momento." Sono queste le parole del Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico GAIA S.p.A. in risposta alle richieste presentate dalle categorie economiche.

"Gli aiuti Covid 19 si sono sommati a quelli già previsti per le utenze domestico residenti, ovvero le famiglie con basse fasce di reddito, sostenute da Bonus già esistenti come il Bonus Sociale e il Bonus Sociale Idrico Integrativo e dal Fondo Utenze disagiate di GAIA, per il quale il Gestore ha stanziato un ulteriore milione di euro."

"Quando si chiedono rimodulazioni di tariffa è importante e necessario avere ben chiaro quali sono i soggetti istituzionali a cui far riferimento: diciamo questo con la finalità di chiarire che, come Cda, riteniamo di aver agito immediatamente per la parte di nostra competenza, ma che non abbiamo la facoltà di interferire sulla modulazione tariffaria, come ci viene domandato quando ci chiedono di calmierare le voci riguardanti la fognatura e la depurazione in bolletta: la legge prevede dei livelli di competenza molto delineati, ed è definito che siano le Autorità nazionali e regionali preposte (ARERA, AIT) a legiferare sulla composizione della tariffa del servizio idrico, mentre i gestori, come GAIA, devono sottoporsi all'obbligo di adempiere a tale normativa."

GAIA invita tutti coloro che dovessero necessitare di chiarimenti sulla propria bolletta o di maggiori informazioni a chiamare il numero verde per la Consulenza gratuito da telefoni fissi e mobili 800-223377 oppure a visitare il sito web istituzionale www.gaia-spa.it