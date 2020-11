Gallicano, finita la giornata di test sierologici: tutti negativi

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 28 novembre 2020, 15:31

Nel dettaglio: Pescaglia 4, Bagni di Lucca 1, Barga 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Minucciano 1

sabato, 28 novembre 2020, 15:04

Intervengono così i consiglieri di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri

sabato, 28 novembre 2020, 13:46

Sono 1.196 i positivi in più rispetto a ieri (669 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 101.640 unità. I nuovi casi sono l’1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 28 novembre 2020, 12:55

Lo dispone il presidente Eugenio Giani, firmando oggi, 28 novembre, una nuova ordinanza (la numero 116) che chiarisce nel dettaglio alcuni aspetti non approfonditi dalle norme nazionali

sabato, 28 novembre 2020, 10:09

Mirco Gregorini, direttore del Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell'Azienda USL Toscana nord ovest, sceglie queste parole per portare il suo pensiero direttamente in mezzo agli infermieri, alle ostetriche e agli Oss dell’AUSL Toscana nord ovest

venerdì, 27 novembre 2020, 18:29

La povertà è in aumento e sempre più persone si rivolgono alla Caritas perché in difficoltà economica. A rivelarlo è il dossier povertà e risorse nella diocesi di Lucca 2020, "Vicinissimi a portata di mano"