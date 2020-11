Garfagnana



Gallicano, si dimette Da Prato e subentra Lucchesi. Marzi in maggioranza

giovedì, 12 novembre 2020, 18:45

di daniele venturini

Nel consiglio comunale di Gallicano, questo pomeriggio, vi è stata una “stafetta”: l'assessore alla cultura, Serena Da Prato si è dimessa per motivi pesonali. Al suo posto subentra Silvia Lucchesi, 43 anni, avvocato, sposata, con un figlio. Collabora da anni con il Corriere della Garfagnana, è membro del Circolo Cultuale Tognotti e Presidente del Centro Documentazione Storica della Garfagnana. Le grandi passioni della neo-assessore sono la storia e la lettura. Fino ad oggi come consigliere comunale si è occupata di sociale.

Nel consiglio comunale è entrato come consigliere di maggioranza Paolo Marzi, 49 anni, dipendente di una ditta farmaceutica locale, vice presidente de L'Associazione Culturale l'Aringo e fra i fondatori dell'omonimo giornale. Appassionato di storia. collabora con testate giornalistiche locali. I suoi articoli sono stati pubblicati anche su quotidiani nazionali come Repubblica . Svariate le sue partecipazioni nelle pubblicazioni di storia locale (Garfagnana isola fantastica, L'Ora di Barga), Nel 2019 è uscito anche con un suo libro, scritto insieme a Serena Da Prato, sulle ricette storiche gallicanesi e fra l'altro un suo articolo è stato giudicato dall'Associazione Nazionale Linea Gotica (e quindi pubblicato) fra i cento componimenti più emblematici e significativi della seconda guerra mondiale. Diverse le partecipazioni come relatore a convegni storici (Prima Guerra Mondiale, le mura di Gallicano...).Le sue relazioni storiche hanno contribuito al finanziamento per il restauro del duomo di San Jacopo (bellezza@governo.it). Suo orgoglio personale è il suo blog di storia locale: "La Nostra Storia", dove sono raccolti più di trecento articoli riguardanti la storia della Garfagnana.

Nota di Daniele Venturini: Auguri di buon lavoro all'assessore Lucchesi e al consigliere Marzi. Un grazie particolare va all'assesore Da Prato, con la quale ho collaborato durante la passata cosigliatura, quando ero consigliere di minoranza.