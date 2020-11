Gaspari: "A Castiglione abbiamo avuto il primo deceduto da Coronavirus"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 17 novembre 2020, 18:04

L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, guidata dal primo cittadino Daniele Gaspari, indice un bando per aiutare le imprese del territorio

martedì, 17 novembre 2020, 14:48

“Uno stillicidio vivere giorno per giorno senza sapere se c’è un domani” afferma Favilla, direttore di Confartigianato Lucca

martedì, 17 novembre 2020, 14:20

In Toscana sono 84.197 i casi di positività al Coronavirus, 2.361 in più rispetto a ieri (1.666 identificati in corso di tracciamento e 695 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 17 novembre 2020, 13:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sui problemi di connessione per i cittadini della Garfagnana e Lunigiana e dichiara di aver redatto a tal proposito un'interrogazione

martedì, 17 novembre 2020, 13:09

Libera circolazione anche in comuni differenti per i clienti di parrucchieri, lavanderie, autoriparatori, carrozzieri e gommisti. E’ quanto chiesto dalla Cna alla Regione Toscana e alle Prefetture in questi giorni

martedì, 17 novembre 2020, 12:33

“Stesse difficoltà, stesse opportunità”. Questo lo slogan che l’Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, ha lanciato in questa settimana per contestare l’applicazione del Dpcm per quanto riguarda le zone rosse nella parte in cui si vietano i mercati ambulanti ad eccezione di banchi alimentari