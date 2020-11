Garfagnana : camporgiano



Il Davy’s Café non si ferma: “Per i nostri clienti ci saremo sempre”

martedì, 10 novembre 2020, 16:20

di chiara bernardini

"Ci siamo sempre stati e ci saremo sempre": questa è la promessa del Davy's Cafè di Camporgiano che, come molte altre attività, nonostante i diversi sforzi di questi ultimi mesi si trovano a dover abbassare la propria saracinesca al pubblico. Non si danno per vinti e, così come avevano già fatto nel primo lockdown, assicurano ai loro clienti la presenza sul territorio.



Il servizio tabacchi infatti rimarrà aperto tutti i giorni con orario ordinario e per quanto riguarda l'attività del bar, invece, sette giorni su sette saranno disponibili le colazioni e i pranzi a domicilio e d'asporto, le prime a partire dalle 6 di mattina e i secondi dalle 11. Vi faranno compagnia anche a cena, dal mercoledì alla domenica, sempre attraverso servizi d'asporto e domicilio, con i loro piatti di mare, terra e pizza.



La passione al primo posto, potremmo dire, tanto da spazzare via l'inevitabile amarezza che gli ultimi avvenimenti porta con sé. Sono vicini ai loro clienti, ai loro dipendenti e il loro sorriso è il regalo più grande: "Abbiamo fatto davvero di tutto da maggio a ora, il nostro locare è molto grande, abbiamo ridotto i tavoli, garantito la distanza e santificazioni certificate quotidiane - spiega Davide Angeli, proprietario del bar a nome di tutto lo staff - Oggi ci troviamo a dover richiudere, ma non per questo molliamo la presa. Noi siamo qui, vogliamo andare avanti per i nostri clienti e dipendenti. Ci danno la vita e non potremmo essere più grati a loro di così, vederli sorridere è la rivincita più bella che ci sia e non vediamo l'ora di incontrarli domani mattina".