Garfagnana : pieve fosciana



Iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Pontecosi

venerdì, 27 novembre 2020, 09:56

Sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Pontecosi. Si tratta di consolidare l’area dove sono situate le strutture esistenti per poi realizzare 64 nuovi loculi più alcune decine di urne cinerarie. Per la sicurezza in cantiere per tutto il periodo, il cimitero sarà aperto ai visitatori solo la domenica. I progettisti sono l’ingegnere Gimmi Dini e l’architetto Federico Fiorani che è anche direttore dei lavori. Le relazioni geologiche sono state redatte dal Dott. Roberto Maggiore, il responsabile della sicurezza è l’Ing. Gabriele Adorni.

La ditta che si è aggiudicata la realizzazione dei loculi è la “Tiziano Pandolfo Srl” di Barga. Gran parte dei lavori verranno effettuati entro la fine del corrente anno e ultimati ad inizio del prossimo. L’importo è di €148.000. Entro la primavera 2021 l’amministrazione affiderà i lavori di ampliamento anche del cimitero del capoluogo che sarà realizzato per stralci con un primo intervento di circa 250 loculi e ampi spazi per sepolture a terra. Prevista una spesa di €310.000. In questi giorni su tutte le strade del comune vengono realizzati ripristini e asfaltature per un costo complessivo di €112.500.