Garfagnana



Jackpotting a banche e uffici postali, tre misure cautelari

martedì, 10 novembre 2020, 08:08

di chiara grassini

Sono stati arrestati tre uomini per furto aggravato ai danni di uffici postali e istituti di credito tra Viareggio, Lucca, Gallicano e Vercelli. I tre malviventi, di origini straniera, agivano durante la notte tra le 2 e le 3 mentre il mattino e il pomeriggio facevano sopralluoghi per studiare bene quali sportelli prendere d'assalto. Usavano la cosiddetta tecnica del jackpotting e sapevano benissimo come muoversi: erano dei veri professionisti.

"Ïl jackpotting - ha spiegato il tenente colonnello Dario Ragusa - consiste nel praticare quattro fori nel monitor del bancomat, asportare una piastra metallica di piccole dimensioni (5cm x 10 cm), estrarre dei fili e collegarsi al computer. Introducendo questo "virus" il dispositivo bancomat consegnava tutti i soldi presenti all'interno della cassa. Non si azionavano i sistemi di sicurezza, non partiva l'allarme, non arrivava nessuna allerta alle centrali della sicurezza delle poste e ci si accorgeva del furto del denaro al mattino."

Vasile Pitel rumeno e classe 1996 insieme a Maxim Martiniuc anch'egli della stessa nazionalità (1980) e Vasilii Bulgaru di origine moldave (1983) avevano tentato un furto a Segromigno in Piano il 15 ottobre. Mentre tornavano a casa hanno trovato nella propria abitazione circa una quindicina di carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di furto.

Sono stati sequestrati 8 mila 700 euro in contanti in banconote da 50 euro, radio trasmittenti e diverse tipologie di trapani. Cinque sono stati gli episodi accertati in quasi tutta la Toscana ad eccezione di uno avvenuto a Vezzano Ligure in provincia di La Spezia.

Il maggiore comandante del Nucleo Investigativo Sebastiano Maieli si è soffermato sulla targa della macchina utilizzata durante i furti.

"Era un'auto straniera - ha affermato - Attraverso la ricerca banca dati italiani non si è arrivati a niente. Solo grazie alla banca dati Schengen e a quella a livello europeo è stata trovata una segnalazione analoga dalla Francia che a sua volta era alla ricerca della stessa targa."

"Abbiamo approfondito i diretti contatti con la Direzione Centrale Della Polizia Criminale di Roma per metterci in contatto con la Francia - ha spiegato - Ed effettivamente è emersa questa somiglianza. Nel mese di agosto la banda ha fatto vari tentativi di furti in ATM, soprattutto a Lione e nei dintorni."

"La macchina è stata segnalata anche in Spagna - ha continuato - Stiamo aspettando gli esiti dei colleghi spagnoli per capire se i tre hanno agito nella stessa maniera".

Dopo una serie di serrati controlli è stata individuata l'auto parcheggiata in un'abitazione di Viareggio: "Sono iniziati i nostri servizi. Uno dei componenti della banda materialmente viveva a Viareggio e quindi era un punto di collegamento con altri soggetti che all'epoca avevano operato in Francia. Ecco perché conoscevano le strade più recondite nei paesi più sperduti."

I due rumeni e il moldavo colpivano gli sportelli modello Wincor 80 50, mentre prima assalivano quello precedente, ovvero il Wincor 31 50. E conoscevano benissimo l'ATM. Avevano una placca prestampata, la mettevano già nella posizione predisposta, facevano il disegno e sapevano il punto preciso dove poter fare la piastra. Alcuni episodi però non sono andati a buon fine perché i malviventi sono stati disturbati dai passanti o dalla macchina del servizio di vigilanza che transitava proprio in quel momento. Arrivavano sul posto, rimanevano anche due ore, studiavano la situazione, iniziavano a preparare i fori e se vedevano qualcuno si allontanavano e si riavvicinavano in un secondo momento.

Sceglievano luoghi isolati, meno trafficati come Vallecchia, Segromigno e San Martino in Freddana. La notte in cui è avvenuto l'arresto erano completamente bagnati perché "erano andati in un campo, si sono cambiati indossando i panni messi all'interno dell'auto". Quest'ultima era piena di vestiti fradici e infangati così come le scarpe. Sempre al momento dell'arresto i tre vivevano a Viareggio nella medesima casa e uno di loro vi era residente dal febbraio 2020.

"Avrebbero certamente continuato perché nel corso delle settimane avevano fatto sopralluoghi in altri venti sportelli postali. E se non fossero stati fermati li avrebbero presi tutti d'assalto. Loro hanno appreso stamattina leggendo l'ordinanza di custodia cautelare che sono stati pedinati e monitorati senza essersi mai accorti di nulla" ha concluso Dario Ragusa. Pitel, Martiniuc e Bulgaru comunicavano tra di loro attraverso l'utilizzo di radioline ricetrasmittenti.

