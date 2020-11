Garfagnana



La cultura nel mirino del Dpcm: "Per la politica siamo sacrificabili"

lunedì, 2 novembre 2020, 19:20

di daniele venturini

Nonostante la lettera aperta indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro dei beni culturali Dario Franceschini contro le chiusure di cinema, teatri e sale da concerto, firmata da associazioni, registi e istituzioni del mondo dello spettacolo, le categorie della cultura non sono state ascoltate.



La Gazzetta del Serchio ha voluto ascoltare le voci di alcuni esponenti locali della cultura per capire quali sono le loro impressioni dopo una settimana dalla chiusura di molte di queste attività. "La mia impressione è negativa - ha esordito lo storico ed editore garfagnino Andrea Giannasi (Tralerighe libri e Garfagnana editrice) -, ma la mancata risposta arriva da lontano, ovvero da anni di celata attenzione o "distrazione" verso il mondo della cultura".



"Per decenni - ha affermato - ci siamo raccontati la storia che l'Italia ha il 75% del patrimonio artistico mondiale, che ha una biodiversità della filiera agroalimentare unica (anche questo a mio parere è cultura), che ha autori in ogni campo delle arti che nel mondo fanno da sempre scuola. Il cinema, il teatro, la letteratura, l'arte, la moda, sono solo alcuni dei tanti esempi. L'ultimo DPCM non fa altro che avallare questa tendenza di mancata attenzione verso una parte di mondo che genera reddito ma che non viene considerata. Si ricorda quel ministro che disse che con la cultura non si mangia? Ecco l'abbiamo commentata in tanti, in molti si sono scandalizzati, ma nulla è mutato. Anzi nei fatti chi lo ha seguito forse ha combinato di peggio nel silenzio totale. La cultura è Cenerentola e Cenerentola rimane".

Secondo lei queste misure si sono rivelate giuste o sono sproporzionate, come molti operatori del settore sostengono? "Vede - ha risposto Giannasi -, le misure, se non affiancate ad altri provvedimenti, rimangono gesti isolati e pericolosi. Potrebbe anche andare bene chiudere i cinema e i teatri, proibire ogni evento pubblico o privato che preveda assembramento, ma se lo si inserisce in un quadro più ampio. Inutile chiudere i cinema e lasciare treni, metropolitane o autobus stracolmi. Non ha senso. E allora meglio fare una chiusura generalizzata. Per tre settimane chiudi tutto prevedendo però prima aiuti alle attività che soffriranno i mancati introiti. E questo in un quadro di alleggerimento del peso sugli ospedali e l'assistenza sanitaria. Avrebbe più senso, perché faresti qualcosa in maniera programmata e definita, offrendo quindi uno spiraglio per il futuro. Servono però lungimiranza, programmazione e coraggio".

Il settore dell'editoria è stato colpito gravemente da questo ultimo Dpcm, non si fanno più presentazioni di libri e per un editore questo è un problema. Come pensa di organizzarsi, o se si è già organizzato, ci spiega cosa ha fatto per reagire a queste misure restrittive? "Tralerighe - ha sottolineato - è un editore indipendente che pubblica saggi e libri che raccontano il Novecento e che da sempre utilizza canali alternativi. Noi riusciamo ad essere nella grande distribuzione ma anche nella piccola libreria. Lavoriamo con i grandi distributori nazionali, ma anche con i piccoli regionali, senza dimenticare i grossisti. Abbiamo il segmento digitale di ebook con il marchio Argot che vende in tutto il mondo tramite Amazon. Il problema è che questa rete è fatta come una catena: se si ferma un ingranaggio si blocca tutto".



"Basta una libreria che chiude per metterci in difficoltà - ha continuato Giannasi -. Il problema è che nessuno sa come andrà a finire e non abbiamo strumenti per capire. Lei sa quali provvedimenti sono stati presi per sostenere l'editoria? Il Ministero ha dato a pioggia alle biblioteche italiane diverse migliaia di euro. A chi 1.000, a chi 5.000, a chi 10.000 euro, e i bibliotecari hanno acquistato da librerie del territorio. Lodevole, ma sappiamo bene che gli aiuti a pioggia sono palliativi che dunque serviranno poco alle biblioteche e ancora meno agli editori. È solamente un'iniezione per la filiera. Qualcosa agli editori, ai librai, ai distributori, ai grossisti, ma manca anche questa volta un'idea, un progetto di invito alla lettura in questo paese. Appare quindi inutile riempire biblioteche spesso chiuse o aperte una volta a settimana di libri che nessuno leggerà. Reagire a tutto questo non è facile, anche perché alla fine è rimasto un solo strumento: la rete. E una domanda da mesi ce la poniamo: se è vero che lo streaming rappresenta una buona vetrina di promozione, i lettori poi come raggiungono i libri? Dove li acquistano? E veniamo al nodo Amazon, da tanti demonizzato, ma l'unico store che ha tenuto a galla tante aziende durante il lock down. E anche questo fa riflettere sulla mancanza di una valida alternativa alla vendita e "presenza" di libri".

Il tenore Claudio Sassetti di Bagni di Lucca, che da 25 anni lavora nei più prestigiosi teatri italiani ed europei, sentito in merito alla situazione in cui versa il settore degli spettacoli dal vivo, a causa del Covid 19, ha detto: "Il 30 ottobre - ha affermato - tutti noi lavoratori del settore teatrale, cinema, concerti dal vivo, abbiamo manifestato in 25 piazze, tra cui Firenze, per lanciare un grido di aiuto al Governo. La nostra categoria, dalla prima chiusura a marzo è entrata in grosse difficoltà. Siamo stati chiusi molti mesi e ora che avevamo iniziato a provare ad ripartire con gli spettacoli, ci hanno richiuso una seconda volta".



Maestro, le vostre manifestazioni di qualche giorno fa, non hanno sortito alcun effetto sul Governo, lei si è dato una spiegazione? "Il mio settore - ha dichiarato - rappresenta una fetta consistente del prodotto interno lordo del nostro Paese, tenendo presente anche tutto l'indotto che vi gravita attorno. Nonostante che sono stati annullati migliaia di concerti, spettacoli teatrali ecc, con una perdita di fatturato enorme per tutte le attività che vi lavorano, noi del settore, non abbiamo ricevuto nessun aiuto economico dal Governi".



Il Governo ha detto che la situazione è grave e pertanto anche la cultura, lo spettacolo e lo sport devono essere chiuse. Lei cosa ne pensa? "Esatto - ha replicato -, in pratica hanno sacrificato la cultura. L'Italia è la patria della cultura, pensi che in lirica si canta in Italiano in tutto il mondo. Anche sugli spartiti vi è scritto in italiano. Ma probabilmente questo importa poco alla politica. Come ho detto sopra noi siamo sacrificabili".



Cosa le fa più male di questa situazione? "Mi fa male la scarsa considerazione che il governo ha verso il mio settore - ha detto -. Lo spettacolo dal vivo, con i suoi concerti nelle piazze, negli stadi e nei teatri è cultura. In questo settore siamo tra i migliori al mondo. Ma in Patria non siamo considerati".



Per la parte didattico - culturale, La Gazzetta ha sentito Sonia Ercolini, presidente di UniTre di Barga, la quale ha ha comunicato che tutte le attività didattiche in presenza, a causa del Covid 19, sono state sospese. La presidente ha precisato che insieme al direttivo stanno pensando di organizzare delle lezioni per gli iscritti da remoto. Al momento tutte le attività sono chiuse.



Infine, Maria Teresa Lorenzoni, proprietaria del cinema Puccini di Fornaci e del cinema Roma di Barga, intervistata dalla redazione si è detta amareggiata, perché i due cinema sono chiusi da marzo. L'imprenditrice ha spiegato che avevano effettuato tutti i preparativi per aprire il 30 ottobre, ma con l'ultimo DPCM non è stato possibile. La signora Lorenzoni è apparsa comunque molto sicura di sè: "Non mi arrendo - ha concluso -, attendo con ansia che il Governo dia l'autorizzazione ad riaprire le sale cinematografiche per le feste natalizie".