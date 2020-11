Garfagnana



L’elezione di Joe Biden è salutata con favore dai politici della Valle del Serchio

domenica, 8 novembre 2020, 08:29

di simone pierotti

La proclamazione ufficiale non è ancora arrivata ma la notizia è certa: Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti d’America. I risultati degli scrutini negli ultimi stati in bilico hanno svoltato in una direzione chiara e per Donald Trump non rimane che accettare la sconfitta. Lo farà, non lo farà? Se ne discute da giorni e l’opinione pubblica continuerà a farlo per molto tempo: intanto arrivano i rallegramenti da parte dei politici e dei capi di stato dei principali paesi del mondo, come è normale che sia.

In Italia si va anche oltre: come è sempre accaduto anche nelle precedenti elezioni americane, si creano le opposte fazioni (storicamente tipico sport nazionale). Così anche i nostri politici e i nostri rappresentanti locali si sono lasciati andare a messaggi di felicitazione per il neo presidente Biden: li leggerà? Magari no … ma lo abbiamo fatto noi.

Il senatore Andrea Marcucci, come esponente di spicco del PD, ha ovviamente seguito da vicino la tornata elettorale e alla fine esulta per il successo degli omologhi democratici: “Ora finalmente è ufficiale. Joe Biden è il presidente degli Stati Uniti. L’Europa può tirare un sospiro di sollievo. Archiviata la stagione nerissima di Trump”.

Si affida ad un blog indipendente Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, per presentare la figura del nuovo presidente a stelle e strisce. Anche Patrizio Andreuccetti, segretario del PD provinciale e sindaco di Borgo a Mozzano, esprime parole positive: “Credo sia una bella notizia, oltre che per l'America stessa, anche per l'Italia e per l'Europa (e per il mondo in generale). Biden non è un leader carismatico e nemmeno un rivoluzionario, si presenta piuttosto come un presidente "normale", ma dopo Trump non è per nulla un fatto banale. L'Europa avrà un interlocutore aperto al dialogo, disponibile a guidare le politiche sul clima, a rinsaldare un'alleanza atlantica di cui il contesto democratico ha bisogno. La strada è lunga ma l'elezione di Biden è certamente un buon punto di partenza”.

L’annuncio dell’elezione di Biden viene dato anche dal sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti che pubblica una canzone dei Black Eyed Peas. David Saisi, sindaco di Gallicano, si limita ad un più soft articolo su “chi è Joe Biden”.