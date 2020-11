Garfagnana : fosciandora



Lunardi non ci sta: "Posti Covid a Barga, nessuno mi ha interpellato: la conferenza dei sindaci è convocata per il 27"

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:33

di andrea cosimini

Alza la voce il primo cittadino di Fosciandora, Moreno Lunardi, dopo la notizia - apparsa oggi sulla stampa - che, da martedì 24 novembre, anche all’ospedale San Francesco di Barga saranno attivate due aree Covid.



In particolare, al sindaco fosciandorino non è andato giù il passaggio - contenuto nel comunicato redatto dall'Asl - per cui la conferenza dei sindaci avrebbe dato parere positivo al piano presentato dall'azienda. Lunardi lamenta infatti di non essere stato convocato da nessuna conferenza zonale e di non aver quindi preso alcuna decisione in merito in quanto a nessuno è stato ancora chiesto un parere ufficiale sulla questione.



"Forse - attacca Lunardi - la conferenza dei sindaci, guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, si è espressa a Viareggio alla presenza del presidente della conferenza zonale che però, nel caso, si è espresso a titolo personale senza nessun mandato. Perché a livello di Valle, da quanto mi risulta (almeno in via informale), la conferenza dei sindaci, guidata dal primo cittadino Francesco Pioli, è convocata per il 27 novembre. Quindi ancora si deve riunire per prendere una decisione in merito".



"Io non sono stato ancora convocato - lamenta il primo cittadino - con un ordine del giorno dove all'oggetto ci fosse quanto, evidentemente, già deciso sull'ospedale di Barga. Nessuno mi ha interpellato, nessuno sa come la penso io. E, come me, altri sindaci. Potrei essere anche favorevole all'ipotesi, ma esprimerò il mio parere quando mi verrà chiesto. Ad ora, nessuno l'ha fatto".



"Stamattina - spiega - ne abbiamo parlato in una riunione informale, nella quale il sindaco di Barga Caterina Campani ci ha riferito quanto concordato con il governatore Eugenio Giani per l'ospedale di Barga se ci sarà una situazione emergenziale, ma non c'è stata alcuna votazione. Quando sono uscito dalla riunione però, lavorando mia moglie a Barga, mi è arrivata la notizia che da martedì partirà il reparto Covid. Allora ho chiesto al presidente della conferenza zonale: che l'abbiamo fatta a fare la riunione stamani per discutere dell'ordine del giorno, quando all'ospedale di Barga si stavano già organizzando?".



"Ci tenevo a sottolineare tutto questo - conclude Lunardi - perché, se si chiama in causa la conferenza dei sindaci, è giusto dire la verità: nessuno ha dato l'ok".