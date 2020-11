Lutto nel mondo dello sport e del sociale per la scomparsa di Massimo Melani

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 novembre 2020, 19:42

Sono loro e sono in buona compagnia quelli che vogliono sigillarci in casa impedendoci di lavorare e senza darci di che vivere mentre sbarcano migliaia di clandestini a muso aperto e senza mascherine

lunedì, 9 novembre 2020, 19:16

La curva epidemiologica non tende a fermare e il Governo decide per una nuova stretta. L’ordinanza che questa sera il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà e che avrà decorrenza da mercoledì 11 novembre, avrà come effetto il “declassamento” di cinque regioni in zona arancione.

lunedì, 9 novembre 2020, 16:14

Il segretario generale Fp Cisl Toscana Nord, Massimo Petrucci, chiede maggiori tutele per la polizia locale in questa fase di controlli anti-Covid

lunedì, 9 novembre 2020, 15:47

Nel dettaglio: Barga 2, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 4, Minucciano 2, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 2

lunedì, 9 novembre 2020, 13:09

A.M.A cultura torna con un nuovo contenuto sui social. Dopo i salotti culturali online, i quiz giornalieri e i "cultura virus", nasce la nuova rubrica di promozione territoriale, METTI A (copri)FUOCO

lunedì, 9 novembre 2020, 13:07

La didattica a distanza non crea problemi solo per quanto concerne l'apprendimento e l'insegnamento via web e per quanto concerne le infrastrutture telematiche. Si è fin da subito evidenziato anche un problema di dotazione dei mezzi – pc e tablet – per le famiglie in difficoltà