"Maggiori ristori per le attività economiche in zona arancio": la richiesta del tavolo provinciale

venerdì, 13 novembre 2020, 17:01

Oggi a Camporgiano, con la firma del protocollo d'intesa, tra Lions Club Garfagnana e Confraternita di Misericordia di Camporgiano, è nata la Solidarietà Sanitaria Lions - Media Valle del Serchio Visite Sanitarie Specialistiche Gratuite

venerdì, 13 novembre 2020, 16:17

La Toscana passa domenica 15 novembre da arancione a rossa, con la Campania: la decisione sarebbe stata presa consultando i dati dei contagi fra il 2 e l'8 di novembre, forniti dalla cabina di regia del ministero e dell'istituto superiore di sanità

venerdì, 13 novembre 2020, 14:23

In Toscana sono 74.330 i casi di positività al coronavirus, 2.478 in più rispetto a ieri (1.887 identificati in corso di tracciamento e 591 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 13 novembre 2020, 12:45

Il sindaco di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, e il vicesindaco, Roberto Rocchiccioli, si schierano a sostegno dei lavoratori della società Multiservizi

venerdì, 13 novembre 2020, 12:14

Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega, intervengono in merito alla raccolta delle castagne interpellando il presidente Eugenio Giani

venerdì, 13 novembre 2020, 11:34

Gran parte dei fondi del MIT destinati agli interventi straordinari nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e in Versilia; 3,7 milioni di euro serviranno per le asfaltature