Maria Grazia, mamma di Vanessa: "La violenza sulle donne si combatte educando i giovani"

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:13

di daniele venturini

Maria Grazia Forli, mamma di Vanessa Simonini, uccisa undici anni fa a Gallicano da un suo “amico”, non ha mai smesso di combattere, in tutte le sedi opportune, per portare avanti la battaglia contro ”La Violenza” che le donne subiscono quotidianamente.



In occasione del 25 novembre, Maria Grazia ci tiene a ringraziare il “movimento” delle panchine rosse, che è arrivato in questi anni ad inaugurarne 88 in tutta la provincia di Lucca e due nella provincia di Pistoia e l'associazione antiviolenza “Non ti Scordar di Te” di Gallicano, per il lavoro profuso contro la violenza sulle donne.

Maria Grazia, dopo undici anni da quel maledetto 7 dicembre 2009, le sembra che qualcosa sia cambiato nella società in merito al tema della violenza sulle donne?

Secondo un mio parere, le cose stanno cambiando, anche se vi è molto ancora da fare. Devo ammettere che negli ultimi anni si parla molto di più di questa grave piaga che colpisce la nostra società e non solo. Il problema non è soltanto italiano, ma mondiale. A mio parere bisogna fare di più con l'educazione, che parte dalla famiglia e dalla scuola. Importante è oltre all'educazione, l'informazione e soprattutto la certezza della pena, che nel nostro Paese è praticamente inesistente.

Maria Grazia, l'assassino di Vanessa, per quanto a tua conoscenza, è ancora in carcere?

Non ho notizie certe, pertanto non voglio parlare di pettegolezzi che ho sentito, ma sicuramente dovrà scontare ancora poco in carcere, poi sarà messo in regime di semilibertà. Lo trovo molto ingiusto, perché da una condanna a 30 anni di carcere, si è passati a 16 anni, che però diventeranno 12 o 13 perché usufruirà di ulteriori benefici di legge.

Alla nostra redazione, sono arrivati in questo ultimo anno, diversi comunicati che parlano di violenze domestiche sulle donne, la maggior parte di esse sono state perpetrate da cittadini stranieri, cosa ne pensi di questo dato? Secondo te nella nostra società manca una vera educazione al rispetto verso il “gentil sesso”?

La violenza non dovrebbe esistere a prescindere. Non conosco i fatti sopra detti, ma penso che un problema ci sia, di sicuro. Andrebbe indagato dalle autorità predisposte a fare questo tipo di lavoro. Per quanto concerne l'educazione, effettivamente, penso che nella nostra società qualcosa non stia funzionando. A mio parere mancano i valori ed il rispetto. Se ai nostri giovani, sia in famiglia che a scuola, venissero insegnati i valori che hanno fatto grande la nostra nazione e il rispetto verso tutte le persone e le autorità, forse vi sarebbero anche meno reati contro le donne.

Secondo lei queste chiusure dovute al Covid-19 quanto hanno aggravato la situazione, peraltro già allarmante, sulla violenza domestica alle donne?

Secondo me il problema delle violenze domestiche sulle donne esiste da sempre e il Covid, purtroppo, lo ha aggravato. Per una persona che è costretta a convivere con il suo “aguzzino” senza poter uscire di casa per 24 ore al giorno, i problemi si amplificano e diventano molto più insopportabili che in condizioni normali. Penso che sia difficile anche per le coppie che non hanno problemi relazionali, trascorrere insieme lunghi periodi di convivenza forzata.

Il tuo impegno contro la violenza sulle donne è grande, ti occupa molto tempo: la tua famiglia ti sostiene?

La mia famiglia mi sostiene molto, le mie figlie mi accompagnano spesso nei miei interventi che faccio nelle scuole o in altri luoghi istituzionali. Mia nipote Rebecca, che ha 16 anni, è molto interessata alla mia attività di informazione e prevenzione. Gli altri nipoti sono ancora piccoli e non erano ancora nati o erano in tenera età quando la Zia è stata uccisa, pertanto non penso che sia corretto coinvolgerli in questa mia attività.