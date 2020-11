"Metti a (copri)fuoco", nasce la nuova rubrica di promozione territoriale

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 novembre 2020, 13:07

La didattica a distanza non crea problemi solo per quanto concerne l'apprendimento e l'insegnamento via web e per quanto concerne le infrastrutture telematiche. Si è fin da subito evidenziato anche un problema di dotazione dei mezzi – pc e tablet – per le famiglie in difficoltà

lunedì, 9 novembre 2020, 08:17

Si sono concluse nella nottata le operazioni di recupero di due escursionisti finiti fuori sentiero nel gruppo del monte Sumbra sulla Alpi Apuane. I due, 24 e 22 anni, sprovvisti di mappa cartacea, si erano affidati ad una App per discendere dal monte

domenica, 8 novembre 2020, 18:00

La stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta oggi per soccorrere una signora di 65 anni scivolata nel vallone dell’inferno, in fase di discesa dalla Pania della Croce

domenica, 8 novembre 2020, 15:44

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 1, Barga 4, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, Molazzana 2, Pieve Fosciana 4, San Romano in Garfagnana 1

domenica, 8 novembre 2020, 08:34

Non si ferma l’attività del Museo che presenta i suoi Giovedì al Museo in modalità solo online: in ottemperanza con il DPCM del 3 novembre infatti, per tutto il mese di novembre gli eventi saranno fruibili unicamente da casa compilando il modulo al link bit.ly/novembremuseo per ricevere la password necessaria al collegamento

domenica, 8 novembre 2020, 08:29

La proclamazione ufficiale non è ancora arrivata ma la notizia è certa: Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti d’America. Così anche i nostri politici e i nostri rappresentanti locali si sono lasciati andare a messaggi di felicitazione