Garfagnana



Montemagni e Meini (Lega): "Chiarire modalità operative in merito alla raccolta delle castagne"

venerdì, 13 novembre 2020, 12:14

Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega, intervengono in merito alla raccolta delle castagne interpellando il presidente Eugenio Giani.



"Talvolta - affermano - gli ormai noti Dpcm, possono creare forti dubbi a seconda dell'interpretazione del documento. In particolare ci riferiamo al settore castanicolo, comparto non secondario, specialmente in alcune zone della Toscana."



"Ebbene - precisano le esponenti leghiste - i divieti di movimento tra comuni rischiano seriamente di non permettere la raccolta e successiva molitura delle stesse, con inevitabili conseguenze economiche per i castanicoltori. Riteniamo, quindi, che sia doveroso ed urgente chiarire in modo definitivo quali siano i possibili comportamenti adottabili dagli addetti ai lavori."



"Abbiamo, quindi, predisposto una mozione - insistono i consiglieri - in cui invitiamo il presidente Giani ad emanare un'apposita ordinanza in cui si dettagli il tutto, permettendo agli operatori del settore di svolgere al meglio la propria attività. In un momento di grosse difficoltà per diversi segmenti della nostra economia regionale è fondamentale che riguardo a determinate restrizioni ci sia un minimo di flessibilità, non ostacolando completamente il lavoro di chi, come in questo caso, è impegnato in ambito castanicolo."