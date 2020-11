Neve ad alta quota sull'Appennino

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 novembre 2020, 17:57

Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle S. Messe festive per sabato 21 e domenica 22 novembre

giovedì, 19 novembre 2020, 17:53

È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 19 novembre 2020, 16:05

Inizia da oggi il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei tamponi in grado di dare il risultato dopo 20 minuti

giovedì, 19 novembre 2020, 15:16

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 4, Barga 3, Borgo a Mozzano 7, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 4, Minucciano 2, Molazzana 2, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 1

giovedì, 19 novembre 2020, 15:08

Sono 1.972 in più rispetto a ieri (1.304 identificati in corso di tracciamento e 668 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 88.677 unità. I nuovi casi sono il 2,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 19 novembre 2020, 13:45

Emesso poco fa dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interesserà tutta la regione