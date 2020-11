Garfagnana



Nuovo itinerario cicloescursionistico attraverso cinque comuni della Garfagnana

venerdì, 27 novembre 2020, 11:25

Un percorso per cicloescursionisti che parte dal centro di Modena e che arriva fino alle montagne della Garfagnana. Un itinerario che attraversa i comuni di San Romano in Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Molazzana e Gallicano e permette di raggiungere le loro mete suggestive come la fortezza di Verrucole, la Rocca Ariostesca, La Rocca di Ceserana e la Chiesa di Sant’Andrea, La Rocca di Cascio e di Sassi, la Rocca Estense di Trassilico Il “Cantiere Estense” - progetto di promozione turistica e culturale finanziato dal Mibact - ha annunciato, in collaborazione con l’associazione “Ducato Estense Coast to Coast”, due nuovi percorsi per gli amanti dell’escursionismo, della natura e dei chilometri consumati in sella a una bici. “Quando sarà possibile tornare ad attraversare il nostro magnifico territorio in lungo e in largo e in completa sicurezza, saremo al nastro di ri-partenza con nuovi percorsi alla scoperta dei preziosi beni culturali e paesaggistici che lo rendono unico e inestimabile”, hanno scritto i curatori del progetto sulla loro pagina Facebook.



In particolare il percorso che attraversa la Garfagnana è lungo 240,4 km. Sono previste 5 tappe nel corso del tragitto: 1)“Sassuolo, piccola capitale, da Modena a Cerredolo”,con 60.5 km; 2) “Risalendo le colline modenesi, da Cerredolo a Villa Minozzo”, con 29.7 km; 3) “Montagne e boschi appenninici, da Villa Minozzo a Ligonchio”, con 25.8 km; 4) “Dallo spartiacque al cuore della Garfagnana, da Ligonchio a Rocca di Mont’Alfonso”, con 48.3 km; 5) ”Anello dei siti estensi della Garfagnana”, con 76.1 km. Il percorso cicloescursionistico si può “esplorare” dal portale “Tourer”.



I luoghi dell’itinerario invece sono descritti in un agile opuscolo di 27 pagine disponibile sul sito. Oltre al percorso che attraversa il territorio garfagnino il “Cantiere Estense” ha annunciato un altro tragitto: “Bonifiche, delizie, castelli: la pianura che non ti aspetti”. Si tratta di un itinerario pianeggiante di 162,2 km che risale dal corso del Po, da Mesola fino a poca distanza da Ferrara, per poi accostarsi a fiumi, torrenti e canali che discendono la pianura modenese.