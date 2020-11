Garfagnana



Reparti Covid, Angelini: “Potrebbe essere un supporto ai nostri cittadini”

mercoledì, 4 novembre 2020, 15:54

di simone pierotti

Nel dibattito sull’eventualità di far divenire reparti covid i piccoli ospedali, tra i primi cittadini c’è una voce che si discosta leggermente o meglio, non si oppone a prescindere. E’ Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana che preferisce attendere maggiori dettagli.

“L’istinto è quello di rigettare l’idea perché i servizi dei nostri ospedali sono già limitati e stretti, nonostante il grande lavoro dei nostri operatori. Tuttavia dobbiamo anche essere pronti ad eventuali emergenze. Non sarebbe sbagliato, secondo me, approntare le nostre strutture per un’eventuale reparto covid, dare l’opportunità di organizzarsi per tempo. Potrebbe nascerne un’opportunità per il nostro territorio, creando reparti destinati prima di tutto ai cittadini dei nostri comuni, che non dovrebbero così andare altrove”.

“Mi riferisco ad entrambi gli ospedali, se ragioniamo in termini di ospedale unico dobbiamo ragionare come un unico ospedale. Tuttavia dipende dalle condizioni e dalle risorse che ci metterebbero a disposizione per creare nuovi spazi e percorsi protetti”.