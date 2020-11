Garfagnana



Reparti Covid negli ospedali della Valle: i sindaci dicono “no”

mercoledì, 4 novembre 2020, 15:51

di simone pierotti

La ventilata ipotesi di istituire reparti covid anche nei presidi ospedalieri di periferia, come potrebbe essere il San Francesco di Barga e il Santa Croce di Castelnuovo, ha scatenato un acceso dibattito tra gli amministratori locali e un’alzata di scudi.

Ieri si è fatto sentire il sindaco di Coreglia Marco Remaschi che, oltre ad esprimere parere negativo, ha indicato una soluzione nel Campo di Marte di Lucca. Il presidente della conferenza zonale Francesco Pioli, di concerto con i colleghi sindaci Andrea Tagliasacchi e Caterina Campani, si è opposto a questa ipotesi, come ci conferma. “Non sono d’accordo a questa ipotesi, i nostri ospedali non sono in grado di sopportare tali sollecitazioni. Venerdì prossimo sarò presente alla conferenza in Versilia con i vertici ASL e mi farò portavoce delle perplessità personali e, penso, anche di altri sindaci del territorio. Al momento, ripeto, si tratta di ipotesi e voci ma noi sindaci mettiamo le mani avanti, alle condizioni attuali una decisione del genere non può essere calata dall’alto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il collega di Camporgiano, Francesco Pifferi: “Alle condizioni attuali, ritengo l’ipotesi non percorribile. La funzionalità dei nostri ospedali presenta dei limiti e sono stati messi in campo, nel corso del tempo, diversi interventi programmati. Mi piace l’impostazione data da Pioli; se la situazione generale si aggraverà, allora potremo riparlarne, ma oggi non ne vedo le condizioni per far divenire i nostri ospedali punti covid. In questa fase è importante avere e portare avanti una posizione unica, senza scontri ideologici”.

Posizione contraria anche per il sindaco di Castiglione, Daniele Gaspari: “Non la vedo un’iniziativa appropriata, sia per le dimensioni dei nostri ospedali, sia perchè cesserebbero gli altri servizi. Mi riferisco sia all’ospedale di Barga che quello di Castelnuovo. Personalmente sono contrario. Buona idea è invece quella di riattivare Campo di Marte, che potrebbe essere attrezzato in tempi più brevi”.