Sante Messe, sabato e domenica niente prenotazioni online

giovedì, 19 novembre 2020, 17:57

Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle S. Messe festive per sabato 21 e domenica 22 novembre. Tuttavia, in quei due giorni, le celebrazioni si svolgeranno regolarmente: i volontari all’ingresso delle chiese provvederanno a evitare che venga superato il numero massimo di capienza previsto per ciascuna chiesa in base alle norme anti-contagio, conteggiando manualmente gli ingressi. Si invitano pertanto i fedeli a presentarsi con buon anticipo in chiesa, in modo da evitare file e assembramenti a ridosso dell’orario d’inizio della Messa.



“Ci scusiamo per questo disservizio - commenta l’arcivescovo Paolo Giulietti - che ci troviamo ad affrontare senza alcuna responsabilità nostra, né dei tecnici che ci offrono il loro servizio, in un momento già molto delicato per la vita delle comunità. Siamo certi però che l’impegno dei parroci e dei collaudati volontari - cui va il mio particolare ringraziamento - consentirà ai fedeli di partecipare all’Eucaristia domenicale con la sicurezza di sempre”.