Scivola in montagna, soccorsa una donna

domenica, 8 novembre 2020, 18:00

La stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta oggi per soccorrere una signora di 65 anni scivolata nel vallone dell’inferno, in fase di discesa dalla Pania della Croce, sul sentiero Cai 126 nel comune di Fabbriche di Vergemoli.



Stando alle prime ricostruzioni, la donna, che faceva parte di gruppo di sei escursionisti, sarebbe scivolata per 2-3 metri riportando un trauma ad un arto inferiore e una sospetta frattura del femore.



La squadra dei soccorritori ha provveduto a riaccompagnare il resto del gruppo a valle in quanto sprovvisti di pila frontale. L’infortunata è stata infine elitrasportata all’ospedale di Lucca, in codice giallo, con Pegaso 1.



Foto archivio