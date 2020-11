Settimana di Educazione alla Sostenibilità: evento online

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 21 novembre 2020, 13:16

La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell'utero e al tumore dell'intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è fondamentale aderire alle campagne di screening che l'AUSL continua a condurre, in piena sicurezza, tra la popolazione che per età è più...

sabato, 21 novembre 2020, 11:03

Un viaggio lungo dodici mesi alla scoperta degli animali più rari che valorizza il ruolo dei carabinieri a protezione della flora e fauna a rischio di estinzione e il loro impegno nel contrasto dei reati ai danni di queste specie

sabato, 21 novembre 2020, 10:29

Il 18 novembre si è tenuto un incontro tra Fim Fiom Uilm e le parti datoriali (Confartigianato, Cna, Cassartigiani e Clai) per discutere del rinnovo del CCNl scaduto a dicembre 2018. Sono già state fissate altre due date per continuare la trattativa: il 2 ed il 9 dicembre

venerdì, 20 novembre 2020, 19:14

Ultimo appuntamento del mese, il 26 novembre alle ore 21, per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio,con la presentazione del libro di Corrado Leoni – “Ma’ecchia. L’ape regina” (Kimerik, Patti, 2016), presente l’autore

venerdì, 20 novembre 2020, 18:17

L'amministrazione comunale di Vagli Sotto, composta da un sindaco medico, due operatori sanitari capisala ospedalieri e una grande squadra coesa, nel portare un contributo alla comunità, ha acquistato un saturimetro per ogni nucleo familiare

venerdì, 20 novembre 2020, 16:43

Esteso fino alle ore 20 di domani il codice giallo per vento. La sala operativa unificata della protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione ad eccezione di alcune aree settentrionali