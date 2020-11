Garfagnana : camporgiano



Solidarietà sanitaria: protocollo d'intesa tra Lions e Misericordia

venerdì, 13 novembre 2020, 17:01

Oggi a Camporgiano, con la firma del protocollo d'intesa, tra Lions Club Garfagnana e Confraternita di Misericordia di Camporgiano, è nata la Solidarietà Sanitaria Lions - Media Valle del Serchio Visite Sanitarie Specialistiche Gratuite.



Racconta Quirino Fulceri, presidente Lions Club Garfagnana: "Abbiamo creato una rete di medici specialisti per garantire visite mediche a tutte le persone in difficoltà economica, il cui reddito ISEE non superi la soglia di euro 8.000,00 (ottomila/00). Stiamo perfezionando un accordo con l'Azienda USL Valle del Serchio che collaborerà con noi inviando ai medici volontari quei pazienti che sono in possesso della certificazione sociale. Insomma vogliamo aiutare veramente chi ne ha bisogno. Oggi più di ieri molte persone, a causa della pandemia in corso, della lunghezza delle liste di attesa, della difficolta socio economica - che purtroppo colpisce categorie già deboli - hanno dovuto rinunciare alla prevenzione o a visite mediche specialistiche. Per questi motivi c'è grande bisogno di questo servizio. Voglio ricordare e ringraziare sia Paolo Dieni, officer Distrettuale di questo importante Service Lions, sia Marco Busini, Governatore del Distretto 108 La Toscana. Senza il continuo supporto del nostro Distretto sarebbe stato più difficile mettere a punto l'organizzazione di questo Service che è stato ispirato dal Service Nazionale So.San (Solidarietà Sanitaria). L'ultimo "grazie" va alle persone forse più importanti, ovvero tutti i medici che si sono messi a disposizione gratuitamente per effettuare le visite. Un sentito ringraziamento al Dottor Sergio Orlandi, responsabile di questo nostro Service per il Club, insieme al Dottor Daniele Ballati. Orgoglioso di questo importante risultato.



Prosegue il Dott. Sergio Orlandi, nella duplice veste di responsabile del Service per il LC Garfagnana e Governatore della Misericordia di Camporgiano: "Ad oggi queste sono le specialità coperte dalle visite gratuite:



– Dermatologia, Dr. Alberigi Giancarlo;

– Chirurgia, Prof. Iacconi Pietro;

– Odontoiatria, Dr. Migliorini Matteo;

– Oculsitica, Dr.ssa Napolitano Gaetanina;

– Cardiologia, Dr. Lunardi Maurizio;

– Odontoiatria, Dr. Orlandi Sergio;

– Dermatologia, Dr.ssa Pifferi Elisabetta.



La gestione degli appuntamenti è organizzata dalla Misericordia di Camporgiano attraverso un servizio di prenotazione telefonica al seguente numero TEL. 0583.618618 – 349.4906838 nella fascia oraria dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.



I medici effettueranno le visite nei propri ambulatori; questa soluzione risulta più snella e idonea al nostro territorio rispetto ad altre soluzioni e permette una ottimizzazione del tempo che i medici mettono a disposizione e un azzeramento dei costi di gestione".



I medici che vogliono contribuire partecipando a questo importante servizio possono mettersi in contatto con il nostro responsabile del Service, il Dr. Sergio Orlandi, a questo numero di cellulare: 335 437 618. Vi aspettiamo nel gruppo!