Garfagnana



Tamagnini (FdI): “Caos tamponi e vaccini, si diano risposte ai cittadini”

lunedì, 2 novembre 2020, 19:51

Roberto Tamagnini (Fratelli d’Italia) interviene sui ritardi che si stanno registrando nella comunicazione degli esiti dei tamponi.

“La situazione è imbarazzante – esordisce l’amministratore – con persone che si sentono rispondere con: “il suo risultato ancora non c’è perché mancano i reagenti per l’esito”. Capisco che siamo nel pieno della bufera e le difficoltà sono molte, anzi colgo l’occasione per esprimere la mia massima vicinanza al personale medico che sta affrontando una situazione difficile. Non ci si poteva pensarci prima? Sono mesi che si parla di tracciamento di tamponi e poi quando arriviamo al punto fondamentale ci blocchiamo? Così non può andare”.

“Il presidente Conte nell’audizione a Camera e Senato di oggi si è vantato che in Italia si stanno effettuando 200mila tampone e che tra poco arriveremo a 300mila tamponi giornalieri, ma forse non tutto sta andando come dovrebbe. Mi auguro che la Regione intervenga subito per risolvere questo problema che forse andava previsto nei mesi estivi, preparandosi per questi giorni difficili”.

“Un altro problema, non secondario, è rappresentato dalle vaccinazioni, perchè risulta, e spero di essere smentito, ma ne dubito, che i vaccini sono già finiti e che ancora molte persone a rischio non sono state vaccinate, anche in questo caso la domanda è d’obbligo: ma non era possibile prevedere un massiccio acquisto in più di vaccini? visto anche la prevedibile corsa alla vaccinazione che era facile intuire. Mi auguro che queste domande trovino risposta ma che soprattutto si risolva il prima possibile questa situazione che sta causando non pochi disagi alla popolazione”.