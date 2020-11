Tamagnini (FdI) contro i reparti Covid negli ospedali della Valle: “Proposta scellerata”

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 3 novembre 2020, 17:52

Tra chi crede che non tuteli la privacy e chi la reputa invece fondamentale per combattere il virus, sono molte le opinioni al riguardo. La Gazzetta ha voluto raccogliere alcuni pareri in Valle del Serchio

martedì, 3 novembre 2020, 16:58

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 331, di cui 49 in Terapia intensiva

martedì, 3 novembre 2020, 16:02

Sono oggi 2.336 i nuovi positivi al Coronavirus (1.947 identificati in corso di tracciamento e 389 da attività di screening) su un totale di 50.987 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia

martedì, 3 novembre 2020, 15:26

E’ il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti ad intervenire sull’operazione che ha portato ad individuare due strutture ricettive abusive

lunedì, 2 novembre 2020, 19:51

Roberto Tamagnini (Fratelli d’Italia) interviene sui ritardi che si stanno registrando nella comunicazione degli esiti dei tamponi

lunedì, 2 novembre 2020, 19:20

Nonostante la lettera aperta indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro dei beni culturali Dario Franceschini contro le chiusure di cinema, teatri e sale da concerto, firmata da associazioni, registi e istituzioni del mondo dello spettacolo, le categorie della cultura non sono state ascoltate